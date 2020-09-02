اليوم السابع
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أستاذ استثمار يعلق على بيان موديز حول الاحتياطى النقدى بمصر: يؤكد قوة اقتصادنا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:25 م
أستاذ استثمار يعلق على بيان موديز حول الاحتياطى النقدى بمصر: يؤكد قوة اقتصادنا موديز
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن بيان وكالة (موديز) العالمية بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ3 أعوام مقبلة يؤكد قوة الاقتصادى المصرى، والنتائج الإيجابية التي حققتها إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن بيان وكالة موديز له خصوصية يأتي في وقت يتعرض فيه العالم لأزمة اقتصادية بسبب كورونا، إلا أن البيان أكد أن الاحتياطي النقدى المصرى يتزايد وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة أثبتت نجاحها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تواصل إنشاء المشروعات الكبرى رغم أزمة فيروس كورونا وهو رسالة بأن هذا الفيروس لن يوقف مشروعات التنمية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في التنمية، بجانب أن الدولة تخفف المعاناة من كاهل المواطنين بجانب تدشين مشروعات التنمية.


اقتصاد مصر

الاحتياطي الاجنبي المصري

النقد الاجنبي

الاقتصاد المصري

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