أخبار مصر.. احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى تغطية التزاماتها 3 أعوام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي دعم مصر لخطوات السلام والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وإعلان وكالة موديز الاقتصادية العالمية أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة، إضافة إلى تفاصيل مشادة لاعبي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، وتغريم كهربا مليون جنيه، وتوقعات الأرصاد بسقوط أمطار غدا.





الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلى.. ويؤكد: دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. والالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وقد أكد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.





موديز: احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة



أكدت وكالة (موديز) العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.





التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 لـ2000 جنيه



تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر سبتمبر، غدا الخميس وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات، حيث يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، وتشمل خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى 2 سبتمبر.





التعليم العالى تعلن إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية غدا



أعلن الدكتور محمد شعيرة رئيس القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، في الموقع الرسمى للتقديم للجامعات الأهلية، فى تمام الساعة 12 من صباح يوم الخميس، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لفتح باب التسجيل والتى انطلقت منذ 22 أغسطس الماضى.





الداخلية: مصرع 7 عناصر شديدة الخطورة فى مداهمات أمنية بأسوان



صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين، حدد قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاعى الأمن المركزى، ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.





أولياء أمور يكشفون إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية اختبار السات فى مصر حتى يونيو 2021.. ويطالبون بالحفاظ على فرصة أبنائهم فى دخول الجامعات.. وزير التعليم: نحن نعمل على ذلك وسنعلن النتيجة غدا



كشف أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوى بالدبلومة الأمريكية فى مصر، إلغاء هيئة الامتحانات الأمريكية College Board، فرص الامتحانات التى كان من المقرر أن يؤديها الطلاب خلال العام الدراسى الحالى، حيث أكد أحد أولياء الأمور أن الهيئة قررت إلغاء اختبارات السات SAT في مصر حتى يونيو 2021، مما يؤدى إلى ضياع الفرصة على الطلاب فى دخول الجامعة هذا العام بسبب تسريب امتحان السات الذى كان مقررا عقده 29 أغسطس الماضى.





أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام



سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تراجعا للمرة الثانية بقيمة 7 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من إلي 1958 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 858 للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. الطلاب يؤكدون سهولة أسئلة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. "التعليم" تؤكد عدم تلقى شكاوى وضبط 4 حالات غش.. واستمرار أعمال التصحيح وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل



أدى اليوم الأربعاء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية آخر أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، حيث أدى الطلاب (شعبة العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (4809) طالب وطالبة، كما أدى الطلاب (شعبة الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (3906) طالب/ طالبة.





مشاهد من زيارة ماكرون الثانية للبنان.. "مهلة" و"وعد" و"سيلفى" مع "اليوم السابع".. الرئيس الفرنسى يقلد فيروز أرفع وسام فى فرنسا.. شارك الأطفال زراعة "الأرز".. وطالب اللبنانيين بتشكيل حكومة خلال 15 يوما



رغم ما يمر به لبنان من أوضاع عصيبة جعلت صورته قاتمة، إلا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون استطاع فى زيارته الثانية للبنان خلال شهر واحد منذ وقوع انفجار المرفأ، أن يسجل مشاهد تضئ ليل لبنان شديد الظلمة، ليخلق ابتسامات على وجوه اللبنايين من خلف ظهر أزمات ونزاعات كادت أن تمحى هذه البسمات.





الصحة العالمية: 15 لقاحا لكورونا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية



قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية أنه يتم عمل تحاليل جينية علي فيروس كورونا اجريت علي 100 الف شخص واثبتت انه يوجد تحول خفيف ولا يمكن القول بان التحول مخيف.





انخفاض بدرجات الحرارة غدا وفرص أمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75% .





"فوربس" تكشف عن أكثر نجوم العرب شهرة بالسوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر القائمة.. نانسى عجرم أكثر الفنانات متابعة بـ48 مليون.. إليسا فى المركز الثالث بـ43 مليون..عادل إمام على رأس قائمة الممثلين بـ16 مليون متابع



كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا العام عن قائمة أفضل 100 شخصية عربية لأول مرة ، بالنظر إلى شعبية وتأثير الممثلين والمغنين والشخصيات التلفزيونية، والتي حل بها النجم عمرو دياب في المركز الأول بأكثر من 30 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بينما حلت في المركز الثاني النجمة اللبنانية نانسى عجرم بأكثر من 48 مليون متابع، وفسرت المجلة وجود الهضبة بالمركز الأول علي الرغم من زيادة متابعي نانسى عجرم عنه بأنها أخذت في الأعتبار طول مسيرة المشاهير إضافة إلي استكشاف نشاط النجوم خارج مجالهم ، مثل ما إذا كانوا يعملون كسفراء للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.





الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه بعد مشادته مع محمد الشناوي.. واللاعب يعتذر لمنظومة العمل بالفريق



قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق صباح اليوم، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوى كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.





إعلان صفقة انتقال رمضان صبحى رسميا لنادى بيراميدز الأحد المقبل.. واللاعب يظهر لأول مرة بقميص بيراميدز



يُعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، بشكل رسمى، بعد يومين من الانتهاء من مواجهة الفريق مع الزمالك، المقرر لها غدًا الخميس، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.





فصل جديد فى حرب برشلونة وميسي.. اجتماع حاسم بين والده وبارتوميو اليوم لإنهاء الأزمة.. البرغوث يظهر فى الإعلان الرسمى لقميص البلوجرانا.. ووكيل الأرجنتينى يؤكد صعوبة استمراره فى كامب نو وينفى مفاوضات مانشستر سيتى



لا تزال قضية رحيل الأرجنتينى ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة الإسباني قائمة ولم يتوصل الطرفان، حتى الآن، إلى قرار حاسم يفصل بينهما، بل تصاعدت الأمور ولم يحضر النجم الأرجنتينى استعدادات البارسا للموسم الجديد بدءاً من فحوصات كورونا الأحد الماضى، وحتى المران الثانى مساء أمس، الثلاثاء، ويرغب ليونيل ميسي فى مغادرة برشلونة من خلال تفعيل بند الرحيل المجانى عقب نهاية كل موسم، ولكن جوسيب ماريا بارتوميو يُصر على الحصول على 700 مليون يورو مقابل بيعه، وهو مبلغ خرافى يصعب على أى نادٍ دفعه، بل من المستحيل أن يدفعه أى نادٍ فى العالم.