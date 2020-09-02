أجر النساء فى الساعة يشكل 69% من أجر الرجال فى كوريا الجنوبية

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أظهرت بيانات حكومية اليوم /الأربعاء/ أن أجر النساء في الساعة في كوريا الجنوبية يشكل 69% من أجر الرجال .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لبيانات (حياة النساء بناء على الإحصاءات لعام 2020 ) الصادرة عن وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة ومكتب الإحصاءات الكوري فإن أجر النساء في الساعة بلغ 16 ألفا و 358 وون(13.82 دولار أمريكي) في العام الماضي بزيادة قدرها 1093 وون(0.9 دولار) عن العام الذي سبقه، ليشكل 69% من أجر الرجال البالغ 23 ألفا و 566 وون (أي 19.8 دولار).

وارتفع أجر النساء إلى أجر الرجال من 65.9% في عام 2017 إلى 67.8% في عام 2018 غير أنه لا يزال أقل من 70%.

وبلغ عدد النساء المشتركات بنظام المعاشات التقاعدية الوطنية 8.53 مليون شخص في العام الماضي ، ليمثل 45% من مجمل عدد المشتركين.

وذكرت 40.4% من النساء أنهن لم يستعدن لما بعد التقاعد، وهذه النسبة أقل بمقدار 10 نقاط مئوية عن الرجال (29.3%).

على جانب آخر، أظهرت البيانات أن عدد الجرائم ضد النساء استمر في الارتفاع، حيث ألقت الشرطة القبض على 5497 شخصا ، منهم 96.6% من الرجال في عام 2018 ، بزيادة قدرها 60 شخصا عن العام الذي سبقه، بسبب التصوير غير الشرعي من خلال كاميرا خفية وغيرها.

ومثلت النساء 82.9% من مجمل الضحايا في التصوير غير الشرعي.

وبلغ عدد حالات العنف الجنسي 31 ألفا و 400 حالة في عام 2018، وتم إلقاء القبض على المعتدين في 95.7%