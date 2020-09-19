5 أرقام مرتبطة محاكمة المتهمين بخلية "داعش التجمع الأول".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

نظرت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، جلسات محاكمة المتهمين بخلية داعش المعروفة إعلاميا بـ"داعش التجمع الأول"، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة.

ويبرز "اليوم السابع أهم 5 أرقام مرتبطة بالدعوى منها...

1 ـ الرقم "9"، ويشير لعدد المتهمين بالدعوى.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين بالدعوى وهم السادس والسابع والثامن بأمر الإحالة.

3 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين ولعل أبرزهم مؤسس التنظيم حسن المندوه والشهير بـ"حسن أبو الأشبال".

4 ـ الرقم "5"، ويشير لدائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والتى تنظر الدعوى.

5 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان آخرها جلسة 16 سبتمبر الجارى.

وجاء فى أمر الإحالة، تتهم النيابة كل من حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحال، إن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.