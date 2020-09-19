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وزير النقل: الرئيس اعتمد خطة لرصف الطرق الداخلية فى الصعيد بـ36.7 مليار جنيه

السبت، 19 سبتمبر 2020 09:33 م
وزير النقل: الرئيس اعتمد خطة لرصف الطرق الداخلية فى الصعيد بـ36.7 مليار جنيه المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب محمد عبد المجيد

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أكد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اعتمد خطة طموحة لرصف كل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز بالصعيد ، بـ36.7 مليار جنيه ، مشيرا الى أن الدولة استوردت معدات جديدة من الخارج لإعادة رصف الطرق بالصعيد، مشيرا الى أنه تم انفاق  2 مليار جنية بنهاية العام المالى السابق لتطويرالطرق بعدد من المحافظات، و5.3 مليار جنيه دفعة ثانية لتطوير عدد أخر من الطرق حتى يكون لدينا شبكة طرق داخلية تضاهى شبكة الطرق الرئيسية فى جودتها. 
 
وأضاف كامل الوزير، فى مداخلة مع الاعلامى أحمد موسى ، فى برنامج على مسؤليتى ، أن الأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها في رصف الطرق في الصعيد توفر 25 إلى 30% في التكلفة المالية لرصف الطرق،  فضلا عن أنها تساهم في الحفاظ على البيئة.
 
 
وأشار المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إلى أن الرئيس السيسى سوف يهدى أهل محافظة الأقصر، نفق أسفل نهر النيل يربط بين البر الشرقى والغربى بالمحافظة.

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