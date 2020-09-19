وزير الصحة الإسرائيلى: فيروس كورونا أعلن الحرب على تل أبيب

كتب- هاشم الفخراني

أكد وزير الصحة الإسرائيلى يولى ادلشتاين، أن إسرائيل تعيش في حالة تشبه الحرب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، مؤكداً أن وباء كورونا أعلن الحرب على إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن ادلشتاين قوله، إنه "بدون تعاون الإسرائيليين لن تتمكن إسرائيل من النجاح في حصر الوباء"، محذراً من انتهاء الإغلاق الشامل الذى تم فرضه يوم الجمعة.

من جانبه، قال المدير العام المساعد لوزارة الصحة ايتامار غروتو، إن "الالتزام بتعليمات الاغلاق بأكملها قد يؤدي الى تراجع الوباء بشكل ملحوظ إلا أنه لم يقضي عليه تماما".

وحذر باحثون في الجامعة العبرية من خطر وفاة ألف مريض كورونا آخر إذا لم يُفرض إغلاق محكم في أرجاء إسرائيل، وتوقع هؤلاء أن تزداد في غضون أيام معدودة حصيلة المرضى في حالة خطيرة.

وانتهك مئات الإسرائيليون اليوم الإغلاق الشامل بالخروج في مظاهرات عارمة، حيث شهدت شواطئ مدينة تل أبيب الإسرائيلية مظاهرات ضمت العشرات من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه بالرحيل عن الحكومة إثر اتهامه بجرائم فساد.