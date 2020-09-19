ضبط 30 قطعة سلاح وتنفيذ 950 حكما قضائيا متنوعا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة التى ترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن عن 30 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا الأحداث تم ضبط 34 قضية عمالة أطفال وتسول واستغلال الأطفال في أعمال التسول والتدخين بالأماكن المغلقة، وتنفيذ حكم جناية طفل وتنفيذ حكم حبس طفل وتنفيذ حكم غرامات.

وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط 17 حكما قضائيا ومجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 950 حكم وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 255 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 57 مخالفة متنوعة.

وأنهت الحملة أعمالها فـي مجال التموين تم ضبط، وتم ضبط 52 قضية تموينية من بينها 5 قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و7 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و5 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر وجـار الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.