خبير اقتصادى يكشف كيف يعظم الصندوق السيادى المصرى لأصول الدولة غير المستغلة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، أن الصندوق السيادى المصرى يعمل على تعظيم عوائد أصول الدولة غير المستغلة، ويهدف إلى تعظيم قيمتهم ويسهم فى تقوية الاقتصاد الكلى، مشددًا على أن ما يروجه عناصر جماعة الإخوان لا يمت للحقيقة بصلة ويخاطب الشريحة التى ليست على دراية بالاقتصاد، وتابع:"أبواق الإخوان تستهدف النيل من الإنجازات المصرية".

وأضاف "مصطفى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان فشلوا فشلًا ذريعًا، وليس لديهم أى فكر أو وعى، وتابع: "يلعبون على وتر المصريين الذين ليس لديهم دراية بالاقتصاد".