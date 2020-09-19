حدث زى النهاردة.. الجنايات تحجز معارضة الزيات و5 آخرين على حبسهم بإهانة القضاء

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من سنة، يوم 19 سبتمبر 2019، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، تحجز المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 24 أكتوبر من نفس العام للنطق بالحكم.

جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضه على الحكم وفى مقدمتهم المحماى منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

وأكدت المحكمة فى منطوق حكمها أن المتهم عوقب بالمواد 80 د فقرة واحد، 171، 180 عقوبات، والمواد 1، 27، 34 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن جرائم تقنية المعلومات، والتى تصل فيها العوقبة للسجن المشدد من 3 سنوات وحتى 15 سنة.