الخصوبة المطولة عند السيدات مش دايما صح تزيد من خطر الإصابة بالخرف

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة جوتنبرج السويديه أن النساء اللواتي يعانين من فترات الإنجاب لأكثر من 38 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر يزدادان على التوالي مع كل عام إضافي تظل فيه المرأة قادرة على الإنجاب.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience أظهرت دراسة سكانية من جامعة جوتنبرج أن النساء ذوات فترة الإنجاب الأطول كان لديهن خطر مرتفع للإصابة بالخرف في سن الشيخوخة، مقارنة بالنساء اللائي كن يتمتعن بالخصوبة لفترة أقصر.

تقول جينا نجار ، الطبيبة والدكتوراه طالب في جامعة جوتنبرج ، في الدراسة من بين النساء اللواتي خضعن للدراسة مع فترة إنجاب أقصر (32.6 سنة أو أقل) ، أصيب 16 % (53 من 333 فردًا) بالخرف، في مجموعة النساء اللواتي كانت فترة خصوبتهن أطول (38 سنة أو أكثر) ، أصيب 24 %(88 من 364) بالخرف وبذلك كان الفارق 8 نقاط مئوية.

تظهر الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر يزداد تباعاً مع كل سنة إضافية تظل فيها المرأة في حالة الخصوبة، كان الارتباط أقوى بالنسبة لأولئك المصابات بالخرف الذي ظهر بعد سن 85 ، وكان التأثير أكثر ارتباطًا بالعمر في سن اليأس.

استمرت هذه النتائج بعد تعديل العوامل الأخرى ذات التأثير، مثل التحصيل العلمي والنشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية من ناحية أخرى ، لم يتم العثور على ارتباط بين خطر الإصابة بالخرف والعمر عند الحيض ، وعدد مرات الحمل ، ومدة الرضاعة الطبيعية ، أو الاستروجين الخارجي المأخوذ على شكل علاج هرموني بديل (HRT) أو موانع الحمل الفموية.

حققت العديد من الدراسات في كيفية تأثير هرمون الاستروجين في شكل العلاج التعويضي بالهرمونات على مخاطر الإصابة بالخرف. تظهر بعض الدراسات أن خطر الإصابة بالخرف ينخفض ​​والبعض الآخر يرتفع ، خاصة عند النساء اللائي يتناولن الإستروجين في وقت متأخر من الحياة.

في الدراسة الحالية ، قامت جينا نجار ، بدلاً من ذلك ، بالتحقيق في العلاقة طويلة الأمد بين العوامل المتعلقة بالإستروجين الداخلي والخرف.

تظهر الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر يزداد تباعاً مع كل سنة إضافية تظل فيها المرأة في حالة الخصوبة، وأوضحت الدراسة أن معظم النساء اللواتي تأخر انقطاع الطمث لديهن لا يصبن بالخرف بسبب هذا العامل وحده، ومع ذلك، قد تقدم الدراسة دليلًا على سبب تعرض النساء لخطر الإصابة بالخرف أكثر من الرجال بعد سن 85 عامًا، وهو السن الأكثر شيوعًا للظهور من ناحية أخرى، يبدأ مرض الزهايمر في التطور قبل 20 عامًا تقريبًا من ظهور أعراض الاضطراب.