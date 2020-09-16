اليوم السابع
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وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين فى مسابقة رؤية الاثنين المقبل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 06:42 م
وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين فى مسابقة رؤية الاثنين المقبل وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيكرمان الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة، وذلك يوم الاثنين أيضا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.
 
كما يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م، وذلك يوم الاثنين المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.
 
وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء الفائزين مشددة على ضرورة الحضور بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

مسابقة الأوقاف

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

وزير التربية والتعليم

اخبار الأوقاف

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