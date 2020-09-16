هاشتاج السيسي يتصدر "تويتر" ودعوات لاستمرار التطوير بعد تصريحاته عن التعليم

كتب محمد شعلان

تفاعل المصريون برسائل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد افتتاحه عدد من المنشآت التعليمية اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسكندرية، وعبر المواطنين من مرتادي السوشيال ميديا عن تجديد دعمهم للرئيس السيسي بعد تصريحاته عن التعليم في مصر، والتشديد على دور الجامعات فى تنظيم ندوات للطلاب لتعريفهم بحجم التحديات فى الدولة المصرية وما تم إنجازه من مشروعات لتوعية الطلاب والتحذير من محاولات التشويه الإخوانية.



هاشتاج السيسى بعد الافتتاح

وتصدر هاشتاج "السيسي" ترند "تويتر" في مصر، عقب انتهاء الرئيس السيسي من افتتاح افتتاحه عدد من المنشآت التعليمية اليوم، بمحافظة الإسكندرية، وتوالت رسائل الدعم للرئيس، فقال مغرد: يومًا ما سيفهم الشعب المصري بأكمله أنك فعلت ما لا يستطيع أحد غيرك فعله أيها الرئيس عبد الفتاح السيسي".



دعم الرئيس السيسى



تغريدات الهاشتاج

ووجه مغرد ثان رسالة للرئيس قائلا: " شعبك معاك وبيحبك ياريس وفاهمين بتطور وتنمي البلد سيبك من كلام الاخوان عاوزين يطلعو من كل قرار موضوع ومشكلة الشعب اللي تحمل أعباء الاصلاح الاقتصادي مكمل معاك يا ريس ومستنين مصر ام الدنيا تبقي اد الدنيا والشعب لسة مفوضك كمل يا ريس كلنا معاك"، فيما قال مغرد ثالث: " السيسي رئيسى وأفتخر وللى مش عاجبه ينتحر".



هاشتاج السيسى



رسائل الدعم للرئيس السيسى

وتابع مغرد: "هو أنتم مفكرين جماعة الاخوان اللي قطر بتمولها بمليارات وتركيا لماهم عندها ومشغله قنوات ليل نهار تحريض علي مصر مشكلتهم مع السيسي !؟ لا يا حضرات ده الهدف الرئيسي كله إسقاط مصر وبالتحديد الجيش لأنه أكبر عقبه في طريق مخططاتهم من زمان وفي المستقبل".



جانب من الهاشتاج

و تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المنشآت التعليمية اليوم الأربعاء بمحافظة الإسكندرية للحديث حول دور الجامعات فى تنظيم ندوات للطلاب لتعريفهم بحجم التحديات فى الدولة المصرية وما تم إنجازه من مشروعات بهدف تشكيل الوعى لدى الطلاب.

وفى هذا الإطار أكد عدد من القيادات الجامعية على أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدين أنه تطرق لنقطة جوهرية ، وأن الجامعات ستعمل على ادراج هذا الملف على خريطة الأنشطة الطلابية بالعام الجامعى الجديد 2020 .