ميناء دمياط يعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6784 طن تضم 3400 طن رمل و284 طن زيت طعام و3100 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17288 طن تشمل 12111 طن قمح و1407 طن أبلاكاش و970 طن خشب زان و2800 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 504 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان وفراولة ) و خضروات ( فاصوليا وجزر وبسلة وبطاطا وبطاطس وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم و سمسم وريحان ونعناع ) يتم تصديرها إلى كل من الجزائر والإمارات والأردن و المغرب وسنغافوره وإيطاليا وانجلترا وهولندا وفرنسا وألمانيا.

وسجل عدد الحاويات الوارد 507 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3838 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 87451 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36065 طنا.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3932 شاحنة منها 728 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40795 من البضائع العامة.