مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 6:00
ميعاد صلاة العشاء 7:17
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:25
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:08
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 56: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:14 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:37
موعد صلاة العصر 3:06
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:06
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
ميعاد صلاة العشاء 7:35 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
توقيت صلاة العشاء 7:38 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:58
توقيت صلاة الظهر 11:35 م
ميعاد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:46
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:17 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
توقيت صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:55
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 5:53 م
مواقيت صلاة العشاء 7:10 م
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