مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

ميعاد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 6:00

ميعاد صلاة العشاء 7:17

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:25

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:08

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 56: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:14 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:03 ص

توقيت صلاة الظهر 11:37

موعد صلاة العصر 3:06

توقيت صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:06

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:16 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

ميعاد صلاة العشاء 7:35 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:16 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

توقيت صلاة العشاء 7:38 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:58

توقيت صلاة الظهر 11:35 م

ميعاد صلاة العصر 3:04 م

موعد صلاة المغرب 5:46

موعد صلاة العشاء 7:02 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:17 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

توقيت صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:55

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

ميعاد صلاة العصر 3:12 م

توقيت صلاة المغرب 5:53 م

مواقيت صلاة العشاء 7:10 م