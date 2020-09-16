منظمة الفاو تدعو لإحداث التحول فى النظم الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب عز النوبى

كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أنه أصبح من الضرورى تغيير النظم الغذائية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد عددهم بشكل كبير وسط ندرة المياه والتغير المناخى، ويجب أن يعالج هذا التحول التحديات المتمثلة فى ضمان توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصاً لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية والإنتاجية.

مع ضمان استدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة، وتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ولا يزال استخدام الابتكار والرقمنة محدوداً في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم أن الوضع الحالي مستقر في أرجاء المنطقة، إلا أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تؤثر سلباً على عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مستقبلاً. وقد يؤثر الركود الاقتصادي العالمي المتفاقم وطول فترة اضطراب سلاسل الامداد عالميا ومحلياً، بشكل كبير على إنتاج وتوافر الغذاء وسهولة الوصول إليه.

وفى ضوء ذلك، تعقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت شعار "إحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيلتقي وزراء الزراعة، وممثلو المنظمات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين فى الدول الأعضاء فى هذا المؤتمر لبحث التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ويضمن ذلك زيادة فعالية الفاو فى المنطقة ويساعد في تحديد أولويات عمل المنظمة لفترة السنتين المقبلتين.

وسيعقد المؤتمر الإقليمي الخامس والثلاثون للشرق الأدنى هذا العام افتراضياً من 21 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2020، وستستضيفه سلطنة عمان.