اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتابع مع الأحياء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:12 م
محافظ القاهرة يتابع مع الأحياء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة لعدد من المراكز التكنولوجية بأحياء العاصمة لمتابعة الاجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة، بدأها بحى عين شمس ثم حي شرق وغرب مدينة نصر.
 
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم ، مشددا على رؤساء الأحياء بتوفير وسائل الراحة للمواطنين ( كراسى ومراوح ومبردات مياه ) كما حرص على الاستماع إلى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها مشيرًا إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح فى بعض المخالفات لما يقارب 50 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، كما تم إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق.
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (3)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (4)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (5)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (6)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (7)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (1)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح (2)
محافظ القاهرة يتفقد مكاتب استقبال طلبات التصالح 

 


محافظ القاهرة

قانون التصالح

طلبات التصالح

مخالفات البناء

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