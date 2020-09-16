اليوم السابع
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كاتب صحفى يوضح كيف اهتمت الدولة المصرية بأوضاع المعلمين

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 09:29 م
كاتب صحفى يوضح كيف اهتمت الدولة المصرية بأوضاع المعلمين وزير التعليم طارق شوقى
كتب أحمد عرفة

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أكد عبد الجواد أبو كب، الكاتب الصحفى، أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد وهى تهتم بشكل كبير بالمنظومة التعليمية، موضحا أن التعليم كان من أكثر المجالات التي عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية، وفشلت الحكومات المتعاقبة.

وقال الكاتب الصحفى، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن وضع المعلم كان يزداد سوءا خلال الفترة الماضية، إلا أن الرئيس السيسى حريص على عودة مكانة المعلم وتحسين أوضاعه بشكل كبير.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الدولة تضع كرامة المعمل ووضع المعلم على رأسه أولوياتها لأن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية، وبالتالي عودة الهيئة والكرامة للمدرس أمر هام لأن هذا هو الأصل للعملية التعليم، وتم الاهتمام بالمعلم من خلال الاهتمام بوضعه ورواتب المعلمين وتطوير المناهج وتفعيل التعليم عن بعد.


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