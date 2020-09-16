اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر فى أحد مواسير الصرف بالأوتوستراد

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 08:57 م
قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر فى أحد مواسير الصرف بالأوتوستراد كسر ماسورة المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.
 
وأوضحت الشركة الأمر الذى استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.
 
وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.
 
وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.
 
اصلاح الخط
اصلاح الخط

شفط المياه
شفط المياه

كسر الخط
كسر الخط

كسر مياه
كسر مياه

 


انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

الصرف الصحي

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