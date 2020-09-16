سيناريوهات التعافى فى السياحة فى العالم .. تعرف على تقديرات منظمة السياحة العالمية

كتبت آمال رسلان

متى يعود الانتعاش لقطاع السياحة بعد الخسائر التى لحقت له جراء فيروس كورونا؟ سؤال يتراود فى ذهن صناع القرا حول العالم خاصة فى ظل التلويح بموجه ثانية قد تضاعف من الخسائر.

منظمة السياحة العالمية طرحت سيناريوهات لتعافى القطاع فى دراسة حديثة، النظر إلى المستقبل، حيث رجحت ان انخفاض الطلب على السفر وثقة المستهلك سيستمران في التأثير على النتائج لبقية العام 2020.

ولذا فتتوقع المنظمة أن يبدأ التعافي التدريجي من الربع الأخير من العام الحالي، والتعافي الحقيقي من بداية عام 2021، وأن عودة حركة السياحة الدولية إلى معدلات عام 2019 سوف تستغرق ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

وفي مايو، حددت منظمة السياحة العالمية ثلاثة سيناريوهات محتملة مشيرة إلى انخفاض بنسبة -58% إلى -78% في أعداد السائحين الدوليين الوافدين في عام 2020. وتشير الاتجاهات الحالية حتى أغسطس إلى انخفاض في الطلب يقترب من 70% (السيناريو 2)، ويشير تمديد السيناريوهات حتى عام 2021 إلى حدوث تغيير في الاتجاه العام المقبل، بناءً على افتراضات الرفع التدريجي والخطي لقيود السفر، وتوافر اللقاح وعودة ثقة المسافرين والسفر دون قيود.

وقالت المنظمة ان انكماش الطلب الدولي ينعكس أيضًا في انخفاض الإنفاق السياحي الدولي بين الأسواق الكبيرة، فالأسواق الخارجية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين لا تزال متوقفة على الرغم من أن بعض الأسواق مثل فرنسا وألمانيا أظهرت بعض التحسن في يونيو.

وقد شهدت بعض الوجهات الأوروبية الكبيرة التي أبلغت عن بيانات لشهر يونيو مثل النمسا وهولندا وألمانيا وكرواتيا تحسنًا طفيفًا في عدد الوافدين مقارنة بشهر مايو، بالإضافة إلى إعادة الفتح التدريجي للحدود عبر الاتحاد الأوروبي، مما ساعد على السفر داخل المنطقة.

بينما لا يزال تعافي السياحة الدولية بطيئًا، فإن الطلب على السياحة المحلية آخذ في الارتفاع في العديد من الأسواق الكبيرة مثل الصين حيث انتعشت السعة الجوية المعروضة في يوليو إلى حوالي 90% من مستوى عام 2019، كما تم تعزيز القدرة الجوية في روسيا من خلال ارتفاع السفر الداخلي.

ووفقا لآخر التقارير المتعلقة بقيود السفر، فاعتبارا من أول الشهر الحالي (سبتمبر 2020) خفف ما مجموعه 115 وجهة (53% من جميع الوجهات حول العالم) قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19 بالنسبة للسياحة الدولية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 28 وجهة مقارنة بـشهر يوليو 2020.