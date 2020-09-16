اليوم السابع
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تفاصيل حضور الطلاب بالعام الدراسى "يومان للإعدادية والثانوية و3 للابتدائية"

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:53 م
تفاصيل حضور الطلاب بالعام الدراسى "يومان للإعدادية والثانوية و3 للابتدائية" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 17 أكتوبر 2020.
 -  الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي  الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.

 

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التربية والتعليم

الحضور فى العام الدراسى الجديد

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بدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد

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