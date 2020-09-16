تفاصيل حضور الطلاب بالعام الدراسى "يومان للإعدادية والثانوية و3 للابتدائية"

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.
- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 17 أكتوبر 2020.
- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع.
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.
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