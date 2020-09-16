القومى للمرأة يشيد بدعم الرئيس السيسى ومساندته الدائمة للنساء العاملات

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، باسم جميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة العاملة وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته المعبرة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالإسكندرية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمرأة العاملة، ما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التى تقوم بها المرأة المصرية من أجل المجتمع وأسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا مما يزيد من العبء الملقى على كاهل المرأة العاملة تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلا: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسى وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف الطلاب فى المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المراة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدراس، بحيث تكون الأولوية للسيدة التى لديها أولاد فى المدارس".