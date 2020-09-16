الرئيس السيسى يوجه رسالة للمصريين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس السيسى يوجه رسالة للمصريين.. احذروا الخيانة والتآمر والأكاذيب.. الرئيس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ومشروعات تعليمية بالإسكندرية: راهنت على وعى الشعب وقدمت نفسى والجيش فداء للوطن.. ومصر بتساعد من 100 سنة ورد الجميل عايزين يهدموها ويضيعوا 100 مليون.. هدفنا المصلحة وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم.. إن الله لا يصلح عمل المفسدين واحنا إن شاء الله مصلحين.. بفضل الله سنعمل كل شىء جميل لبلدنا لحد ما الدنيا تحتار من اللى بنعمله.



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ـ الرئيس السيسى يوجه رسالة للمصريين.. احذروا الخيانة والتآمر والأكاذيب.. الرئيس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية ومشروعات تعليمية بالإسكندرية: راهنت على وعى الشعب وقدمت نفسى والجيش فداء للوطن.. ومصر بتساعد من 100 سنة ورد الجميل عايزين يهدموها ويضيعوا 100 مليون.. هدفنا المصلحة وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم.. إن الله لا يصلح عمل المفسدين واحنا إن شاء الله مصلحين.. بفضل الله سنعمل كل شىء جميل لبلدنا لحد ما الدنيا تحتار من اللى بنعمله.. ولدينا تحدى لتيار متصور إنه ممكن يغير علشان يعمل دولة على أد عقلهم.. الحكومة بتتحرق معايا علشان مصر ما تتحرقش.. معدلات العمل الجارية متوافقة مع المطلوب لمواجهة التحديات.. ولازم نوصف حالنا ونشوف الحقيقة مع بعض مش الزيف والافتراء اللى بيعملوه

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