اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات اليوم

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:00 ص
الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات اليوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 16 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء – الجيزة – بني سويف – المنوفية - الدقهلية) ، بواقع (4) طن لمحافظة شمال سيناء، و (3) طن لكل من محافظة (الجيزة – بني سويف – المنوفية – الدقهلية)، وذلك للأسبوع السادس على التوالي .
 
 وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 639 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
 
وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى في تزايد مستمر حيث كان في أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه ، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين في المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فاقد في اللحوم، حيث تتسلم الوزارة من الشركة التابع لوزارة التموين اللحوم صافى بدون جلود أو دهون، قائلاً: "يتم بيع الجلود والدهون وكل فاقد من الذبيحة وتحويل ثمنها إلى لحوم ، لضمان أن ما يدفعه المضحى من صكوك للأضاحى يصل كاملا لحوم للمستحقين".
 
 

وزارة الأوقاف

صكوك الأضاحى

لحوم صكوك الأضاحى

صك الأضحية

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:17 ص

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تجديد إعارة 13 إمامًا وخطيبًا لدولة الإمارات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:57 م

الأوقاف تبدأ إعداد خطة السماح بصلاة الجنائز بالمساجد الكبرى.. وزير الأوقاف يوجه المديريات بإعداد قائمة للجوامع.. الخطة تتضمن صلاة الجنازة فى غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.. ومدة الصلاة لا تزيد عن 15 دقيقة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:00 م

مصر تعمر بيوت الله.. وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد.. ويعلن افتتاح 71 مسجدا الجمعة المقبلة.. "جمعة" يؤكد وجوب التفانى فى العمل للمكلفين بخدمة الجوامع.. ويدعو للحفاظ على نظافة المساجد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 م

وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة