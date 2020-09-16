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ابن السيدة روحية يكشف سرقة الجزيرة لفيديو اليوم السابع وفبركته لمصالحهم الخبيثة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 11:38 م
ابن السيدة روحية يكشف سرقة الجزيرة لفيديو اليوم السابع وفبركته لمصالحهم الخبيثة السيدة روحية وابنائها الثلاثة
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس محمد حبيب، ابن السيدة روحية التى فبركة قناة الجزيرة فيديو لها، إن قناة القطرية استغلت فيديو لوالدته وهى تتحدث عن قصة كفاحها فى تربية أبنائها، الذين من بينهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، حتى تمكنت من الوقوف على قدميها، وتابع: "قاموا باقتطاع قصة الكفاح وأظهروا حديثها على أنها تعانى.. رغم أنها فعلاً كانت تتحدث عن المعاناة التى تكبدتها خلال مرحلة تعليمى ولكننا الآن أفضل وهو ما كانت تقوله والدتى".

وأضاف "حبيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدته رفضت كافة المساعدات التى كانت تقدم لها، ولا يمكن أن تقبل ذلك بعدما بلغت عامها الـ61، وتابع: "لى الفخر أن تكونى أمى سيدة عظيمة تحملت الكثير فى سبيل تربية أبنائها.. ولم تطلب الظهور الإعلامى.. ولكن الصدفة أظهرت وأبرزت قصة كفاحها فى اليوم السابع عندما تحملت الصعاب خلال مرحلة تعليمى.. وهى من قالت لى أكمل تعليمك وأنا سوف اتحمل وهو ما حدث بالفعل حتى أصبحت مهندساً".

واستكمل "حبيب"، قائلاً: "رغم أنها تراعى 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لم تشتكى على مدى عمرها.. وهى قالت لى أنا عشت عمرى كله ولم أمد يدى لأحد مش بعد ما وصلت لسن 61 عاما همد يدى"، مشدداً على أن الهدف من الفيديو هو إيصال رسالة إلى كل أم مصرية أنه مهما كانت الصعاب يجب على الأم التحمل.


وائل الابراشى

نجل السيدة روحية

اخبار مصر

قناة الجزيرة

فبركة الجزيرة

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