وزير الطيران يبحث هاتفيا مع وزير النقل السوداني سبل التعاون بمجال النقل الجوي

كتب أحمد مصطفى

أجرى اليوم الثلاثاء، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مكالمة هاتفية مع المهندس هاشم بن عوف وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وخلال المكالمة رحب منار بالوزير السودانى هاشم بن عوف، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن هناك ترابطا تاريخيا وجغرافيا مشتركا بين مصر والسودان.

وتمت مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصرى والسوداني.

ومن جانبه، أبدي وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.