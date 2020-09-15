وزير السياحة يستعرض ضوابط السلامة الصحية بالمتاحف والمواقع الأثرية

خلال توجهه إلى العاصمة الجورجية تبليسى لحضور الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، والذى ستبدأ فعالياته غدا الأربعاء، توقف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالعاصمة الأرمينية يريفان، حيث قام السفير بهاء دسوقى سفير مصر بأرمينيا بتنظيم لقاء للوزير مع أكثر من 30 من مسئولى كبرى منظمى الرحلات والشركات السياحة، بحضور ممثلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. وقد جاءت هذه الزيارة فى ضوء استئناف رحلات الطيران بين أرمينيا ومصر، اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 17 سبتمبر الحالى. وخلال اللقاء استهل الدكتور خالد العنانى كلمته بتسليط الضوء على العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وعن الزيارة المؤخرة لوزير الخارجية الأرمينى إلى مصر وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية ومقابلته لوزير الخارجية المصرية.

كما استعرض الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر والتى يتم تطبيقها فى المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحى بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضى.

كما أشار إلى استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر منذ أول سبتمبر الحالي، معربا عن تفاؤله بنجاحها مثل النجاح الملحوظ الذى حققته تجربة استئناف الحركة السياحية فى المدن الساحلية والذى عكسته المؤشرات الإيجابية فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحة، لافتا الى أن الوفود السياحية التى وصلت إلى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وصلت إلى أكثر من 200,000 سائح وعادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.

كما تحدث عن التحفيزات التى منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات الى المحافظات السياحية المصرية، منوها إلى أنه فكرة استحداث أنماط سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع ما بين زيارة الغردقة وشرم الشيخ وبين الأقصر وأسوان والقاهرة حتى يتمكن السائح من مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى الاستمتاع بشواطئ مصر الخلابة، لافتا إلى أن الوزارة تحرص فى خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية فى وادى النيل وفى صعيد مصر.

وأوضح الوزير إلى أنه سيتم قريبا افتتاح متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، هذا بالإضافة إلى متحف الآثار بمدينة الغردقة الذى تم افتتاحه فى فبراير الماضى كأول متحف للآثار فى البحر الأحمر.

ومن جانبهم أشاد منظمو الرحلات والشركات السياحية بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة بها، وأيضا بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لهم لتشجيع الحركة السياحية اليها، مؤكدين على أن مصر أصبحت الواجهة السياحية الأولى بالنسبة للمواطنين الأرمن.

وأشاروا إلى أنهم قاموا بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى وشركة أيركايرو لتنظيم عدد من الرحلات للترويج للسياحة إلى مصر، كما اتفقوا على تنظيم رحلتين أسبوعيا من أرمينيا الى مصر بصفة مبدئية على ان يتم زيادة عدد هذه الرحلات بشكل منتظم خلال الفترة القادمة.

وأشار منظمو الرحلات إلى أنهم سيقومون بدراسة تنظيم برامج سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية للسياح الأرمن فى مصر.