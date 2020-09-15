مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية غدا لنقل 2600 راكب

كتب ـ أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء 16سبتمبر، 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك"، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من، أبوظبي، وإسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من، شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة جوية إلى كل من ، أسوان، والأقصر، وطابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2600 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.