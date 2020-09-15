اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تمد العمل بالأحياء للسادسة مساء لتلقى طلبات التصالح

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 04:56 م
محافظة القاهرة تمد العمل بالأحياء للسادسة مساء لتلقى طلبات التصالح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً، كما قرر استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت، تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
 
كانت أعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلي 40%.
 
وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.
 
وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

القاهرة

قانون التصالح

البناء المخالف

أسعار التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح للأبنية المخالفة.. صور

الأحد، 13 سبتمبر 2020 04:56 م

محافظة القاهرة تؤكد وصول تخفيضات التصالح إلى 50% ولا مخالفات بعد اليوم

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:33 ص

محافظة القاهرة تخفض أسعار التصالح بجميع الأحياء بمتوسط 25% من الإجمالى ..التخفيضات تصل إلى 40% بالمنطقة الشرقية.. المحافظ يعتمد جداول الأسعار الجديدة.. ويؤكد اتخاذ القرار استجابة لمطالب المواطنين

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 04:30 م

ننشر أسعار التصالح بمخالفات البناء فى محافظة القاهرة بعد قرار التخفيض.. صور

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 03:33 م

محافظة القاهرة تخفض أسعار التصالح بجميع الأحياء بمتوسط 25%

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 01:45 م

محافظة القاهرة تخفض أسعار التصالح فى 9 أحياء لـ 40%

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 12:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة