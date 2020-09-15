صندوق تحيا مصر: لن نتوقف عند التطوير العمراني ونطور مهارات البشر.. فيديو

إبراهيم سعيد

أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق لا يكتفي بالتطوير العمراني ولكن يهتم بتطوير مهارات البشر أنفسهم من خلال ببرامج تمكين اقتصادي خاص بالسيدات المعيلات في هذه القرى، بالإضافة لإعداد برامج لرفع مهارات المعلمين للقدرة على استخدام الأدوات أو التجهيزات التي تتم في المدارس وقت افتتاحها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، أن شهر مارس الماضي شهد افتتاح المرحلة الأولى الخاصة بمحافظة سوهاج وشملت مدرستين ووحدة بيطرية والمرحلة الثانية التي بصدد افتتاحها هو العمل في 3 قرى بمركز طهطا والذين كانوا يحتاجوا لتطوير 4 مدارس والوحدات الصحية في كل قرية ومركز شباب في كل قرية.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في ظل الإرث الضخم من المشكلات، والتي تتطلب المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وصولًا للتنمية التي تستهدفها الدولة.

وفى سياق اخر، تحرص الدولة على توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصرى، وذلك بتوفير وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودى الدخل في محافظة أسوان، حيث تكثف اللجان الوزارية المختلفة وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

واطمأنت اللجان الوزارية على سير العمل بالمشاريع، واستمعت إلى ممثلى الشركات القائمة على المشاريع عن حجم الأعمال وتنفيذ الوحدات السكنية، حيث اطلع وفد صندوق تحيا مصر على موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان بعمارات جبل الزلط بمدينة كوم إمبو بأسوان بمرافقة مدير المشروعات بالمحافظة وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم إمبو.

وأجرى وفد صندوق تحيا مصر، زيارة ميدانية لمنطقة مشروع إسكان عمارات جبل الزلط لتحديد الموقف التنفيذى للمشروعين من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

من ناحية أخري كانت قد تفقدت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان، موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بقرية فطيرة بمركز كوم امبو بأسوان لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، وقام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بمرافقة أعضاء لجنة وزارة الإسكان وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية فطيرة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم الفائزين بالوحدات فى أقرب وقت ممكن.