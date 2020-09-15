رئيس جامعة بلندن: أى مخالفات بناء ببريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى

قال حسن عبد الله، الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن، إن أي مخالفات بناء في بريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى، مشيرا إلى أن المحليات لها دور رقابى شديد ويتم التدخل السريع لمواجهة أي مخالفات.
وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، إن مخالفات البناء في بريطانيا ليست إنشاء مبنى كامل ولكن تغيير بعض التصميمات بالمبانى، مؤكدا أن من يثبت مخالفته في تصريح البناء يتحمل غرامات كبيرة إذا كان هناك ضرر بالمواطنين.
وذكر الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن، أن الحكومة البريطانية خصصت 50 مليون للمحليات لإعداد أجهزة حديثة للنظر في التخطيط العمرانى لتحديد المخالفات.
رئيس جامعة بلندن: أى مخالفات بناء ببريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنىالثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:51 م
حسن عبد الله الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن
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قال حسن عبد الله، الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن، إن أي مخالفات بناء في بريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى، مشيرا إلى أن المحليات لها دور رقابى شديد ويتم التدخل السريع لمواجهة أي مخالفات.
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