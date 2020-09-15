اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة بلندن: أى مخالفات بناء ببريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:51 م
رئيس جامعة بلندن: أى مخالفات بناء ببريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى حسن عبد الله الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حسن عبد الله، الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن، إن أي مخالفات بناء في بريطانيا عواقبها غرامات كبيرة وإزالة المبنى، مشيرا إلى أن المحليات لها دور رقابى شديد ويتم التدخل السريع لمواجهة أي مخالفات.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، إن مخالفات البناء في بريطانيا ليست إنشاء مبنى كامل ولكن تغيير بعض التصميمات بالمبانى، مؤكدا أن من يثبت مخالفته في تصريح البناء يتحمل غرامات كبيرة إذا كان هناك ضرر بالمواطنين.

وذكر الرئيس الأكاديمى لجامعة إيست لندن، أن الحكومة البريطانية خصصت 50 مليون للمحليات لإعداد أجهزة حديثة للنظر في التخطيط العمرانى لتحديد المخالفات.


بريطانيا

مخالفات البناء

البناء المخالف

رسوم التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الذروة الثانية لكورونا فى بريطانيا "مرجحة جداً" فى الشتاء

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:00 م

بوريس جونسون يحتفى بالذكرى الـ80 لمعركة بريطانيا: لن ننسى من خدموا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:53 م

بريطانيا تسجل 3105 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:25 م

الصحف العالمية اليوم: تبرعات ملاك "أوراكل" لحملة ترامب تثير شكوك حول اقترابها من الاستحواذ على تيك توك.. تضاعف معدلات الفقر فى بريطانيا بحلول الكريسماس.. عجز 100 ألف معلم فى المدارس الإيطالية بعد عودة الدراسة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 02:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة