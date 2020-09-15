خبير يكشف تفاصيل السرقات داخل قنوات الإخوان

كتب أحمد عرفة

أكد منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تمر بأصعب فترة منذ نشأتها في عام 1928 في ظل الانقسامات الضخمة التي تمر بها الجماعة خلال الفترة الراهنة بسبب اشتعال الخلافات الداخلية بين قيادات الإخوان، والهزائم المتتالية التي تتعرض لها الجماعة خلال الفترة الراهنة.



وقال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قنوات الإخوان فاشلة، ولا تحقق أهداف مموليها، كما أن القائمين على تلك القنوات الإخوانية متهمين بالفساد المالى والأخلاقى وكذلك اختلاسات مالية، وهو ما دفع إلى اشتعال الأزمات داخل تلك القنوات.



ولفت الباحث في شون الجماعات الإرهابية، إلى أن هناك سرقات تتم داخل قنوات الإخوان، موضحا أن جماعة الإخوان هي منظمة ديكتاتورية وقياداتها ينفردون بالقرارات، ولا يحق لأى من شباب الجماعة إبداء آراؤهم، حيث يتم قمع شبابه، لافتا إلى أن هناك انشقاقات ضخمة تصل بالآلاف داخل الاخوان، وهناك أسر كثيرة جمدت عضويتها داخل التنظيم بعد أن عرفوا حقيقة هذا التنظيم.