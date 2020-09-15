اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير يكشف تفاصيل السرقات داخل قنوات الإخوان

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:52 م
خبير يكشف تفاصيل السرقات داخل قنوات الإخوان قنوات الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تمر بأصعب فترة منذ نشأتها في عام 1928 في ظل الانقسامات الضخمة التي تمر بها الجماعة خلال الفترة الراهنة بسبب اشتعال الخلافات الداخلية بين قيادات الإخوان، والهزائم المتتالية التي تتعرض لها الجماعة خلال الفترة الراهنة.

وقال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قنوات الإخوان فاشلة، ولا تحقق أهداف مموليها، كما أن القائمين على تلك القنوات الإخوانية متهمين بالفساد المالى والأخلاقى وكذلك اختلاسات مالية، وهو ما دفع إلى اشتعال الأزمات داخل تلك القنوات.

ولفت الباحث في شون الجماعات الإرهابية، إلى أن هناك سرقات تتم داخل قنوات الإخوان، موضحا أن جماعة الإخوان هي منظمة ديكتاتورية وقياداتها ينفردون بالقرارات، ولا يحق لأى من شباب الجماعة إبداء آراؤهم، حيث يتم قمع شبابه، لافتا إلى أن هناك انشقاقات ضخمة تصل بالآلاف داخل الاخوان، وهناك أسر كثيرة جمدت عضويتها داخل التنظيم بعد أن عرفوا حقيقة هذا التنظيم.


الاخوان

أكاذيب الاخوان

قنوات الاخوان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكاذيب مرتزقة إبليس.. فيديو جديد يفضح أساليب الجماعة الإرهابية في تزييف الحقائق.. ويكشف تضليل قنوات الإخوان لتغييب الوعى وإحباط الروح المعنوية لدى المصريين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:40 م

مختار نوح يكشف حجم ميزانيات قنوات الإخوان.. أرقام خيالية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 02:00 ص

ريهام السهلى لـ"قنوات الإخوان": "سيبوا الشعب المصرى فى حاله"

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:36 م

لماذا ترتبك قنوات الإخوان بعد فضح رواتبهم؟..باحث يجيب ويكشف زيف الإرهابية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة