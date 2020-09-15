اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:01 ص
خالد صلاح
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بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثانى اليوم

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:00 ص
بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثانى اليوم امتحانات الثانوية الازهرية أرشيفية
كتب لؤى على

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تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهر "دور ثان"، فى 5 مقرات للتصحيح ، حيث يؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.
 
 كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.
 
كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
 

الثانوية الازهرية الدور الثانى

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

اخبار مصر

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