الكنيسة الكاثوليكية تبحث تحديات الإيبارشيات بالقاهرة والإسكندرية

كتب مايكل فارس

التقى الأنبا باخوم النائب البطريركى للشؤون الايبارشية البطريركية، اليوم الثلاثاء، بالأباء الكهنة فى لجنة منشطى الدعوات عن القاهرة والإسكندرية، وهم القمص بولس عطية والأب ميخائيل رشدى والأب ميشيل شفيق والأب بولس بباوي والأب جورج سامى ، وبحث الاجتماع تفعيل سبل تنشيط الدعوات ووضع الخطط والآليات المستقبلية تجاه ذلك، مع دراسة أهم التحديات التى تواجه الدعوات عامة والدعوات الايبارشية الاكليريكية خاصة.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

وكان الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت الماضى العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي "إكلريكية القديس لاون الكبير".

وترأس البطريرك، القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر و المطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الاكلريكيين قائلا :" أنتم مستقبل الكنيسة "، مؤكدا علي فرحته بما يصلون إليه، و بحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي و نحن معلمون للاخرين، و اختتم كلمته بتهنئة الاب بيشوي رسمي و الشمامسة الاكلريكيين بالعام الاكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها.