اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة العالمية تؤكد تحديث معايير مكافحة العدوى خلال جائحة كورونا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:24 م
الصحة العالمية تؤكد تحديث معايير مكافحة العدوى خلال جائحة كورونا تطعيمات فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط أنه تم وضع أدلة إرشادية لتقديم الخدمات الصحية الرئيسية فى ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم الاهتمام بالرعاية الصحية الطارئة مع توفير برامج الصحة النفسية المتأثرين بكورونا.

وأضافت أنه تم تحديث معايير الوقاية من العدوى خلال فترة جائحة كورونا، لافتة إلى أن المنظمة قامت بدعم برامج التحصين الوطنية في الدول ضد أمراض شلل الأطفال والسعال الديكى والالتهاب السحائى وغيرها من الأدوية التى يمكن الوقاية منها من خلال التحصين. 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19.
 
يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

 


الصحة

كورونا

العدوى

الادلة الاسترشادية

المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة