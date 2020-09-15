الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب لـ 137 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، إنه منذ بدء تصدير موسم العنب وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، بلغت الشحنات المصدرة ما يقرب من 137 ألف طن الى جميع الأسواق العالمية والاوربية ، عن ما قبلة من نفس التوقيت من العام الماضى بلغ 111 ألف طن ، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن موسم صادرات العنب يشهد ارتفاع ملحوظ بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة وجارى الشحن، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، مشير الى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد ، والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعي، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.