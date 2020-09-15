الرى تعلن تطوير الخدمات الإلكترونية تماشيا مع توجه الدولة للتحول الرقمى

كتبت أسماء نصار

قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الرى بتطوير مجموعة من الأدوات والخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل ورفع جودة أعمال منتسبي الوزارة بالمحافظات من أجل تقديم أفضل خدمه للمواطنين وضمان الاستخدام الرشيد لكل قطرة مياه، تماشيا مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتسخير تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة.

قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى إنه تم الانتهاء من تصميم قاعدة معلومات جغرافية لشبكة المجارى المائية وملحقاتها التابعة لإدارات منطقة الدلتا ال 19، بالإضافة إلى توفير امكانيه استخراج جداول إجمالية وأخرى تفصيلية لبيانات قاعدة المعلومات طبقا للاحتياج والتصنيف المطلوب، وكذلك التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، لاستخدام قاعدة البيانات المنتجة بالوحدة في دراسة وتقييم شبكة المجاري المائية بمنطقة الدلتا.

أضاف خالد وفى تصريحات خاصة ل " الْيَوْمَ السابع" اننا نسعي من خلال هذه الوحده الجديدة إلى إنشاء قاعدة معلومات جغرافية بدقة وجودة عالية لشبكة المجاري المائية على مستوى الجمهورية واستخدامها في تحليل الأزمات المائية وحلها بأدق وأسرع صورة، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال نظم المعلومات الجغرافية لمتخذي القرار بالري ومديري الشبكة بالمحافظات، وكذلك تكوين كوادر فنية بالمحافظات للاستفادة من مخرجات الوحدة والعمل على تدقيق وتحديث بيانات قاعدة المعلومات بصفة مستمرة .

أوضح خالد أن النظام الجديد يحقق امكانيه تحميل خريطة مجمعة لمنطقة الدلتا على اجهزة الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي لاستخدامها اثناء المرور على الطبيعة، و انتاج خرائط ورقية ورقمية لكل إدارة وهندسة بمقياس رسم ،يشمل جميع تفاصيل الشبكة وإرسالها للإدارات لاستخدامها في أعمال إدارة شبكة المجاري المائية، بجانب انتاج خرائط إلكترونية Emap (قادرة على تحديد الموقع بالطبيعة) للتحميل على الحاسب النقالي و أجهزة الـ GPS.

اضاف خالد ان الوحده لديها رؤية مستقبلية، تتضمن رفع معدل الإنتاج لاستكمال قاعدة المعلومات لتغطية جميع انحاء الجمهورية، كذلك رفع كفاءة مهندسي الوحدة والإدارات من خلال التدريب المستمر على برامج نظم المعلومات والاستشعار عن بعد، علاوة علي دعم الوحدة بالأجهزة وتراخيص البرامج المتطورة لزيادة معدل الانتاج، بجانب إتاحة تطبيقات على الهواتف الذكية لاستخدام بيانات الوحدة من قبل مديرى الشبكة بالمحافظات مع وضع ضوابط حماية البيانات، وكذلك استخدام البيانات المتاحة بالوحدة في ميكنة الادارة لشبكة المجاري المائية للحفاظ على كل قطرة مياه.