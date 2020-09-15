اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:14 م
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الرى تستعد لموسم السيول بتجديد الونش الشرقى لبوابات قناطر ادفينا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:07 م
الرى تستعد لموسم السيول بتجديد الونش الشرقى لبوابات قناطر ادفينا تجديد وتركيب الويرات الخاصه بالونش الشرقي لبوابات قناطر ادفينا
كتبت أسماء نصار

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يقوم فريق الصيانهة فى إدارة رى قناطر الدلتا بوزارة الموارد المائية والرى بأعمال إحلال وتجديد وتركيب الويرات الخاصه بالونش الشرقى لبوابات قناطر ادفينا، للمحافظة على جاهزية القنطره للفتح فى حالة الطوارئ، تنفيذا لتكليفات رئيس مصلحة الرى المهندس عبد اللطيف خالد، بأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمه للاستعداد لموسم الأمطار والسيول.
 
وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.
 
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.
 
وكانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أعلنت أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق  وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ.
 
 

وزارة الرى

السيول

مياه الامطار

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