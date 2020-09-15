الإسكان توضح أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن تغيير استخدام "البدروم" و"الروف" أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن التخفيض لسعر المتر فى المجتمعات العمرانية تنطبق على النشاط السكنى.



وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.



وأكد الدكتور عاصم الجزار أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.



وقال وزير الإسكان: "تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15% بمدينة القاهرة الجديدة، و20% بمدينة الشروق، و25% بمدينتى بدر، و15 مايو، و15% بمدينة الشيخ زايد، و20% بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25% بمدينة سفنكس الجديدة، و20% بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).