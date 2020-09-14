27 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2802 راكب إلى عدة دول

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 27 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2802 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات السفر بالمطار شهدت، مغادرة 27 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج، منها ، لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، اسطنبول، اثينا، ميلان، اديس ابابا، بيروت، الدمام، الشارقة، أبو ظبي، جدة، الرياض، مسقط، الخرطوم، سيئون، عدن.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.