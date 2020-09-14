وزير النقل عن عمارة الشربتلى بالزمالك: آمنة 100%.. ويوجه رسالة لسكان العقار

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه شهد اليوم عودة سكان عمارة الشربتلى بالزمالك، بعد ترميمها فى مدة شهر من وعده لقاطنى العمارة، مضيفا: "أن تقرير المهندسين للتلفيات أوضح أنه يمكن إصلاحها بسهولة والتلفيات بسيطة.. وتم تدعيمها فى خلال شهر.. واللجنة أجرت المعاينة وتم تنفيذ المعاينة بعد الترميم وآمنة بنسبة 100%". ووجه وزير النقل، رسالة لسكان العقار من يطلب منهم الاطلاع على تقرير الترميم للعمارة "يشرفنا"، ولم يتم تغير محطة الزمالك وهى حاليا باسم صفاء حجازى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "العمود اللى كان متضرر تم عمل له قميص.. وعمل أساسات قوية وتم حقن التربة.. وتم تجديد ما نستطيع تجديدة من خدمات وأساسيات.. والإصلاح كان يتم يوميا تحت إشراف الهيئة الهندسية لمترو الإنفاق".



وكان حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أن يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى في الزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو، وكذلك سفارة البحرين، على عودة سكان العمارة لشققهم، حيث حرص المواطنون من سكان العمارة على استقباله بالورود، أهدوها إليه تحية منهم على المجهود الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، ممثلة في الوزارة لإعادة السكان في أسرع وقت إلى شققهم، وهي الصور التى نشرها الحساب الرسمي للوزارة.