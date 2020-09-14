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وزير النقل يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك وعودة السكان للشقق

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:38 ص
وزير النقل يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك وعودة السكان للشقق المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو، وكذلك سفارة البحرين، حيث عاد اليوم سكان العمارة لشققهم.
 
وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أى نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، لكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين، وتم إصلاحه ومعالجته والاطمئنان لسلامة العمارة وكذلك السفارة.
 
وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع اتخذا كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كل الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.
 
 
 
 

عمارة الزمالك

سفارة البحرين

مترو الزمالك

المترو

اخبار مص

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