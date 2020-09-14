وزير التخطيط العراقى وسفير مصر يبحثان مشروع الربط الكهربائي الثلاثى مع الأردن

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير التخطيط العراقى الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، علاء الدين موسى.

وقال مكتب الإعلام التابع لوزارة التخطيط العراقية إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وناقش الطرفان، النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها القمة الثلاثية الأخيرة بين العراق ومصر والأردن، وفي مقدمتها تشكيل المجلس التنسيقي الثلاثي الذي يرأسه عن الجانب العراقي وزير التخطيط ، ويضم في عضويته عددا من الوزراء ، ومشروع الربط الكهربائي، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين البلدان الثلاثة، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالنفط والغاز.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية- المصرية في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتسلّم وزير التخطيط العراقى دعوة رسمية من نظيرته وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، لزيارة القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتجاري بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال معالجة العشوائيات وحل أزمة السكن، واحتواء البطالة، من خلال الشروع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.