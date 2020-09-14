اليوم السابع
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نقابة المهندسين تكشف كيفية الحصول على شهادات السلامة الخاصة بالتصالح من أى مهندس نقابى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:02 ص
نقابة المهندسين تكشف كيفية الحصول على شهادات السلامة الخاصة بالتصالح من أى مهندس نقابى مخالفات البناء
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس معتز طلبة، رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين، إنه يمكن الحصول على شهادات السلامة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء من أى مهندس نقابى. وأضاف، خلال لقائه برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم وعمرو خليل، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفه الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع، بدءا من السبت القادم لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح، وذلك تسهيلا على المهندسين الاستشاريين المقيدين بالنقابة.

وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين فى إطار دور النقابة لدعم الدولة فى ملف التصالح.

وأضاف أن النقابة حريصة للغاية لمواكبة القرارات الصادرة بشأن قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر الحالى، وتخفيف العبء على المهندسين الاستشاريين.


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