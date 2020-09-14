مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21 م
موعد صلاة المغرب 6:03 م
ميعاد صلاة العشاء 7:20 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:14 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
ميعاد صلاة المغرب 59: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:17 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 3:08 ص
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
ميعاد صلاة العشاء 7:37 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:17 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
موعد صلاة المغرب 6:30 م
توقيت صلاة العشاء 7:40 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
ميعاد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 11:35 م
ميعاد صلاة العصر 3:06 م
موعد صلاة المغرب 5:49
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
توقيت صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
مواقيت صلاة العشاء 7:12 م
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