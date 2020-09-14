مصر للطيران تسير 4 رحلات استثنائية إلى السعودية لإعادة المصريين العالقين

كتب ـ محمود عبد الغنى

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين الراغبين في العودة من مدن المملكة في ظل تعليق الرحلات الجوية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن تتجه الرحلات الاستثنائية إلى مدن " الدمام - جدة - الرياض - أبها"، لإعادة المصريين العالقين في تلك المدن، وسط اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجمالي نحو 26 رحلة جوية تسيرها الشركة الوطنية على مدار اليوم ما بين رحلات دولية وداخلية وشحن جوي.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.