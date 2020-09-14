اليوم السابع
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محافظ الجيزة تجهز عدداً من المدارس لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:46 م
محافظ الجيزة تجهز عدداً من المدارس لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين تجهيز عدداً من المدارس لإستقبال طلبات التصالح من المواطنين
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حى لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وذلك بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة ( تندات - كراسي - مبردات ) لاستقبال المواطنين
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم إختيارها بالقرب من المركز أو الحى للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.
 
أكد راشد أن الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة علي تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح لمخالفات البناء.
 
ووجه محافظ الجيزة بوضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتاً إنه سيتم تطبيق ذلك الاجراء للوحدات المحلية التى تشهد زحام أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أى كثافات.
 
كان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، بالإضافة إلى تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً فى هذا الشأن  بحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
 
كما أكد المحافظ بأنه قد تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح.
 
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الجيزة

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