محافظة الجيزة تعيد تأهيل مخرات السيل بمناطق الودى والديسمى بالصف وأطفيح

كتب سيد الخلفاوى

شهد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اصطفاف أجهزة ومعدات أدارة الأزمات ومواجهة السيول بمركز ومدينة الصف للتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال فصل الشتاء، وما يتبعه من احتمالية سقوط أمطار أو سيول.

وشدد نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع أى حالات طارئه كما تفقد نائب المحافظ مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودى والديسمى بمركز ومدينة الصف ومخر سيل أطفيح حيث يجري حاليا أعمال رفع الرمال و تدبيش الجسور على جانبي المخرات ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة بفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل.

وتكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار بكافه الشوارع.