محافظة الجيزة ترفع 272 طن مخلفات من شارع فيصل وأطفيح

كتب سيد الخلفاوى

رفعت أجهزة محافظة الجيزة 162 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل فى حى بولاق الدكرور، حيث تم الدفع بـ2 لودر و4 سيارات نقل كبير، و4 سيارات نصف نقل وعمال نظافة لأعمال رفع المخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن رفع كفاءة النظافة بالشوارع والطرق.

كما نفذت أجهزة مركز ومدينة أطفيح أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة بقريتي البرمبل وكداية، والتي أسفرت عن رفع 110 طن مخلفات، كما تم رفع كفاءة النظافة بقرية صول وطريق المتربة ومنطقة الأبعدية ومنطقة مدخل الزراعية ومنقطة ترعة الخرمانية ومنطقة سوق الإثنين.

ورفعت فرق النظافة والتجميل بمركز الواحات مخلفات القمامة خلف مدينة الباويطى خلف العمائر، أمام مدرسة السلام الابتدائية، كما تم الدفع بالمكنسة الآلية بالطريق الرئيسى بطول 2 كم تقريبا لرفع الأتربة، كما قامت فرق الإنارة بتركيب وتغيير 10 كشافات ليد، وصيانة 20 عامود إنارة بمنطقة طريق بئر المطار وشارع محمد فريد بالباويطى، وشارع مصطفى المنياوى.

وتنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتركيب بالوعات مطر فى جميع أعمال تطوير الشوارع، وعليه قام رئيس حي الدقي بمتابعة أعمال الشركة المنفذة لأعمال تطوير شارع نبيل الوقاد وشارع حسين واصف وشارع حسن رمضان خلف سينما التحرير، للتأكد من تنفيذ بلاعات المطر وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع متابعه باقى الأعمال من تركيب الإنترلوك والبلدورة وكذا أعمال الرصف.

وتكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أى أعطال بها.