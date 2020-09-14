متحدث الوزراء: نتحسب لموجة ثانية من فيروس كورونا فى فصل الشتاء

كتب محمد شرقاوى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتبع نفس المعطيات في إجراءات التخفيف في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد بالمماثلة لمعطياتها المتبعة في الإجراءات عند التشديد.



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة المحور، أن قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا قد تبدو للبعض تخفيفا، في ظل التحسب لموجة ثانية من فيروس كورونا في فصل الشتاء.



وأشار إلى أن إجراءات اللجنة اليوم بينها عامل مشترك، وهو التعامل مع أماكن مفتوحة، باستثناء معرض "أهلا مدارس"، موضحًا أن المعرض يطبق عليه إجراءات أخرى وهي تقليل الأعداد.



وكان قد قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن منظمة الصحة العالمية وعدت مصر بالحصول على 30 مليون جرعة من أول لقاح لفيروس كورونا يتم إنتاجه، وأضاف، أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم للفئة الأكثر تضررا من أصحاب الأفراح، مؤكدا أن فيروس كورونا موجودا ولم ينته ولذلك لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، كما تم السماح للمنشآت السياحية والفندقية بتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.



وأوضح أنه تم الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، كما تم الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أمكان مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%.



وتابع: "ناقشنا اليوم خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة للانتشار فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن موسم الشتاء سيشهد الإنفلونزا الموسمية وكورونا وهو وضع لم شهده العالم من قبل، حيث من المحتمل أن ترتفع أعداد الإصابات بكورونا في الشتاء ولكننا لدينا أطقم طبية لديها خبرة للتعامل مع الحالات.



وذكر أنه سيتم ضم 320 مستشفى عاما ومركزيا بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر للعزل في حالة تزايد الأعداد.