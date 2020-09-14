التموين تؤكد وجود مخزون من القمح يكفى لمدة 6 أشهر

كتب ـ مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى لمدة 6 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجي للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار فى تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلى من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.

يأتى ذلك في الوقت الذى نجحت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا، حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، مما أدى الى تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

يذاكر أن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعدها الدكتور على المصيلحى وزير التموين هذا العام من خلال تشكيل لجان دائمة لاستلام الأقماح المحلية بكافة أماكن التوريد أدت إلى تسجيل كميات من الأقماح بشكل فعلى وفقا لتقارير وزارة التموين واللجان المعنية، وأنه تم استلام القمح المحلى من المزارعين لاستخدامه فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، كما وجه الوزير بضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح، بجانب استمرار الوزارة في استيراد الأقماح من الخارج لتأمين مخزون استراتيجى من الأقماح طوال الوقت.